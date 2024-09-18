В Красногорске компания «Союзснаб» запустила производство концентрированных масел

В Красногорске компания «Союзснаб» запустила собственное производство высокофолдовых концентрированных масел цитрусовых. Это стало возможным благодаря запуску первого производственного участка по переработке эфирных масел, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое производство оснащено инновационным оборудованием, что позволяет выпускать высококачественные компоненты, необходимые для пищевой, парфюмерной и косметической промышленности. Ранее эти товары импортировались из других стран.

Эфирные масла являются сложными многокомпонентными системами, поэтому работа с ними требует специальных условий и оборудования. По информации от НИЦ ГК «Союзнаб», специалисты компании разработали технологию получения высококонцентрированных масел с сохранением насыщенного ароматического профиля и удалением балластных компонентов на 90%.

Технология основана на многоступенчатом процессе ректификации масел в условиях глубокого вакуума. Первые образцы продукции, произведенные с использованием этой технологии, продемонстрировали отличные результаты.

Теперь компания «Союзснаб» сможет полностью удовлетворить потребности российского рынка в эфирных маслах апельсина, лимона и лайма, что обеспечит независимость от импорта для холдинга и его клиентов. Компоненты будут использоваться для создания пищевых ароматизаторов собственного бренда DEL’AR. Вся продукция этого ассортимента производится исключительно из российского сырья.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.