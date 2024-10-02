В Королеве в 2029 году появится база отдыха «Ближний Плес»

Компания «Бережки» реализует инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса «База отдыха «Ближний Плес» на территории Королева. Общая площадь сооружений участка составляет 9 га. Земля передана компании в аренду по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Компания будет вести строительство базы отдыха на участке, который был передан инвестору без проведения торгов. Проект включает строительство основного корпуса на 15 номеров, 25 гостевых домов, а также ресторан и спа-комплекс. Объем инвестиций в проект оценивается в 150 млн рублей, будет создано 15 рабочих мест. Открытие гостиницы запланировано на 2029 год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа, известная под номером постановления «272», дает инвесторам возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Согласно условиям предоставления земли без торгов, при выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

Подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов инвесторы могут онлайн на инвестиционном портале Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.