В Королеве прошли публичные слушания по проекту бюджета
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королёв
29 ноября в Королеве состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Формируемый городской бюджет на очередной финансовый год и плановый период, предусматривает достаточность ресурсов для выполнения приоритетных расходов бюджета, при этом, как и в предыдущие годы будет обеспечиваться:
- сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа Королев Московской области;
- последовательное достижение целей и задач национальных проектов, государственных и муниципальных программ;
- сохранение приоритетности социальных расходов.
Проект бюджета на трехлетку сформирован в рамках 17 муниципальных программ. В 2025 году совокупные программные расходы составят 11,8 млн. рублей или 97% всех расходов бюджета. Наибольший удельный вес в рамках общего объема расходов бюджета, составят расходы на социальную поддержку, образование, здравоохранение, культуру, спорт — более 61%.
В 2025 году в городе будут продолжены масштабные работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В проекте бюджета на три года также запланированы работы по благоустройству общественных территорий (парков и скверов).
Доходы и расходы бюджета на 2025 год планируются в объеме 12,2 млрд. рублей, на 2026 год 11,5 млрд. рублей, на 2027 год 11,2 млрд. рублей.
Проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы запланирован бездефицитным.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что задача регионального правительства — оправдывать высокое доверие жителей.
«Наша задача — каждый раз оправдывать, каждый раз предлагать решение тех проблем, которые существуют в разных городах Московской области», — сказал Воробьев.