В Королеве прошли публичные слушания по проекту бюджета

29 ноября в Королеве состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Формируемый городской бюджет на очередной финансовый год и плановый период, предусматривает достаточность ресурсов для выполнения приоритетных расходов бюджета, при этом, как и в предыдущие годы будет обеспечиваться:

сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа Королев Московской области;

последовательное достижение целей и задач национальных проектов, государственных и муниципальных программ;

сохранение приоритетности социальных расходов.

Проект бюджета на трехлетку сформирован в рамках 17 муниципальных программ. В 2025 году совокупные программные расходы составят 11,8 млн. рублей или 97% всех расходов бюджета. Наибольший удельный вес в рамках общего объема расходов бюджета, составят расходы на социальную поддержку, образование, здравоохранение, культуру, спорт — более 61%.

В 2025 году в городе будут продолжены масштабные работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В проекте бюджета на три года также запланированы работы по благоустройству общественных территорий (парков и скверов).

Доходы и расходы бюджета на 2025 год планируются в объеме 12,2 млрд. рублей, на 2026 год 11,5 млрд. рублей, на 2027 год 11,2 млрд. рублей.

Проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы запланирован бездефицитным.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что задача регионального правительства — оправдывать высокое доверие жителей.

«Наша задача — каждый раз оправдывать, каждый раз предлагать решение тех проблем, которые существуют в разных городах Московской области», — сказал Воробьев.