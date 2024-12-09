В Коломне выросло производство рыбы

Два крестьянских (фермерских) хозяйства на территории Коломны занимаются разведением осетровых пород. Оба предприятия работают с 2019 года. Стартовать рыбному бизнесу помогли меры господдержки: ИП Кидяев выиграл грант «Агростартап», ИП Ямщиков получил грант «Начинающему фермеру». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По итогам 9 месяцев работы производство свежей рыбы в Коломне и Озерах выросло и превысило показатели работы хозяйств в 2023 году.

Так, ИП Ямщиков за 9 месяцев вырастил 3,2 тонны рыбы, а ИП Кидяев — 4,5 тонны. При этом за весь прошлый год на ферме Ямщикова было выращено 2,94 тонны рыбы, а в хозяйстве Кидяева — 4,26 тонны.

Сейчас в Подмосковье разведением осетровых пород занимается 8 хозяйств. Для предприятий, занимающихся производством товарной рыбы, предоставляется субсидия на возмещение части затрат на покупку кормов в размере 20%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.