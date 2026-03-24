В Коломне ветераны СВО посетили завод «Коломенский трамвай»

Ветераны специальной военной операции 23 марта посетили предприятие «Коломенский трамвай» в Коломне в рамках программы «Промышленный туризм». Участникам показали производство и рассказали о востребованных специальностях, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Экскурсию для вернувшихся с фронта бойцов организовали при поддержке региональной программы «Промышленный туризм». Ветеранов сопровождали председатель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Марина Родченко и руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.

«Промышленные экскурсии важны для наших ребят: они могут на практике увидеть, как работает производство, познакомиться с современными технологиями и профессиями. Это помогает задуматься о будущем и, возможно, выбрать карьеру в промышленной сфере», — отметил Алексей Каратеев.

Участники встречи вместе с семьями узнали, какие специалисты требуются предприятию. Начальник службы эксплуатации Елена Калинина рассказала, что на заводе самостоятельно готовят кадры и дважды в год проводят курсы по специальности «Водитель трамвая».

«Всех, прошедших профессиональный отбор и получивших водительское удостоверение на право управления трамваем, мы 100 процентов принимаем на работу», — рассказала Калинина.

Ближайшая встреча с кандидатами пройдет 25 марта, а обучение стартует в апреле. Некоторые ветераны уже выразили желание пройти подготовку.

Коломенское трамвайное депо — единственное в Московской области. Более 550 сотрудников обеспечивают ежедневный выпуск 52 вагонов на 10 маршрутов общей протяженностью 44 километра. Ранее правительство Подмосковья выступило с инициативой проводить производственные экскурсии для участников спецоперации в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность», которую поддержали предприятия региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.