В Коломне открылось новое производственное подразделение

Коломенское предприятие «Карьер Октябрьское» производит материалы для дорожного строительства — битум, полимеры и краски для нанесения разметки, а также антикоррозионные покрытия для металла, дерева и фасадов. В этом году здесь открылось новое производственное подразделение — участок битумных эмульсионных праймеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цеха, промплощадки и лаборатории ПСП «Карьер Октябрьское» осмотрел глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Наш модифицированный битум для покрытия дорог, термопластик и краски для дорожной разметки, цветных покрытий противоскольжения и бордюров превосходят требования ГОСТ и выдерживают экстремальные погодные условия. Вся продукция проходит строгий контроль в собственных лабораториях», — рассказал гендиректор предприятия Евгений Раков.

Коломенскую продукцию используют на автотрассах по всей России, а также в Кыргызстане, Казахстане и Туркменистане. Битум поставляется для восстановления и строительства дорог в Донецк и Луганск, Запорожье и на Херсонщину. В 2024 году заключен договор еще с одним регионом — теперь разметка производства ПСП «Карьер Октябрьское» будет наноситься на дорогах острова Сахалин.

«Предприятие также решает важные социальные задачи. Коллектив выступает единым фронтом в поддержку государства. Два сотрудника сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, за ними сохранены рабочие места, а благополучие их семей является предметом особого внимания руководства. Кроме того, в этом году предприятие закупило дизельный генератор для отправки на передовую», — отметил Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.