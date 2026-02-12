В Клину завершают проверку новой молочной фермы на 800 коров

Менее чем за год застройщик возвел животноводческий комплекс, включающий четырнадцать сооружений: коровники, телятники, дезбарьер, санитарные и инженерные объекты. В ферме установят роботизированную систему доения, что позволит снизить трудозатраты и увеличить производство сырого молока.

Сейчас на объекте завершаются пусконаладочные работы. После их завершения агропредприятие введут в эксплуатацию.

Ферма планирует ежегодно производить около девяти тысяч тонн молока, до 150 тонн говядины, до 55 тонн бычков на мясо и до 204 голов нетелей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.