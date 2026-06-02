В Клину ввели в оборот 30 гектаров сельхозземель в 2026 году

В городском округе Клин с начала 2026 года ввели в сельхозоборот 30 гектаров ранее неиспользуемых земель для развития растениеводства и животноводства. Поголовье крупного рогатого скота на предприятиях округа достигло 2798 голов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала 2026 года в городском округе Клин в оборот введено 30 гектаров ранее неиспользуемых земель. Их планируют использовать для возделывания сельскохозяйственных культур и развития животноводства. Общее поголовье крупного рогатого скота в округе составляет 2798 голов, из них 770 — коровы.

Крупнейшим животноводческим предприятием округа остается ООО «Агрофирма «Елгозинское». Суточный надой на одну корову здесь достигает почти 32 килограммов, а общее поголовье КРС приближается к 1200 головам. Компания завершила строительство комплекса площадью 45 тыс. кв. метров в деревне Болдыриха, закупила 900 нетелей и планирует приобрести еще около 100.

Проект предусматривает выпуск 9,6 тыс. тонн молока в год. Объем инвестиций превысил 3,2 млрд рублей. Предприятие полностью обеспечивает себя кормами, выращивая их на собственных землях с применением современной техники. Фермы оснащены роботизированной системой доения.

«Животноводство не только укрепляет местную экономику, но и обеспечивает население свежими, качественными продуктами питания. Развитие фермерских хозяйств и поддержка сельхозпроизводителей позволяют создавать новые рабочие места, сохранять плодородие земель и внедрять современные, экологически безопасные технологии», — подчеркнул глава городского округа Клин Василий Власов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.