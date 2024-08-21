В Клину произвели половину всей товарной рыбы Подмосковья

ЗАО «Рыбхоз Клинский» считается лидером в Подмосковье по производству рыбы. Во II квартале 2024 года в Московской области произведено 1 029 тонн рыбы для промышленной переработки и продажи, половина из них в Клину. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

В частности, ЗАО «Рыбхоз Клинский» произвел за это время 513,2 тонн товарной рыбы. Другими лидерами в Подмосковье стали АО Бисеровский рыбокомбинат (Богородский округ). Они произвели за квартал 299,9 тонн рыбы и ЗАО «Мансуровское карьероуправление — 78,89 тонн. Предприятие находится в городском округе Истра.

Рыбохозяйственные организации региона разводят следующие виды рыб: карп, амур, толстолобик, форель, осетр, карась, клариевый сом, щука и белуга.

Среди производства лидирует товарный карп — в прошлом году доля данного вида рыбы составила 74,2% от всей произведенной рыбы в регионе.

ЗАО «Рыбхоз Клинский» — одно из крупнейших рыбоводных хозяйств Московской области, расположено в 30 км от города Клин на границе с Завидовским государственным заповедником. Введено в эксплуатацию в 1965 году, как полносистемное карповое хозяйство с проектной мощностью 800 тонн товарной рыбы в год.

Здесь есть собственный питомник, инкубационный кластер, 80 прудов различного назначения и размера с общей площадью водной глади в 1 000 гектар (пруды вырастные, нагульные, зимовальные, нерестовые, маточные, садки, ремонтники и др.).

Помимо товарного карпа, «Рыбхоз Клинский» ежегодно выращивает порядка 150 тонн посадочного материала (годовик и двухлетка карпа, молодь щуки и судака).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.