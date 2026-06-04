В Клину инвестируют 3 млрд рублей в мясокомбинат

Инвестиции в размере 3 млрд рублей направят на развитие мясокомбината «Клинский» в городском округе Клин. Проект представили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Градообразующее предприятие «Мясокомбинат Клинский», входящее в группу «ПРОДО», получит средства на модернизацию производства. Продукция под брендами «Клинский» и «Черный Кабан» представлена во всех федеральных торговых сетях страны.

В рамках нового этапа модернизации мощности по выпуску мясной нарезки превысят 1 тыс. тонн в месяц. К 2028 году предприятие планирует увеличить производство сосисок на 40%, а общий объем выпускаемой продукции вырастет с 35 тыс. до 45 тыс. тонн в год.

Реализация проекта позволит создать высокотехнологичные рабочие места и усилить экономику округа.

«Поддержка крупных инвестпроектов, где люди заботятся о людях, — главный путь к развитию округа. Будем и дальше создавать условия, чтобы такие предприятия, как „Мясокомбинат Клинский“, развивались на территории округа», — подчеркнул глава городского округа Клин Василий Власов.

На предприятии также отметили его социальную ориентированность. Комбинат участвует в гуманитарных инициативах и поддерживает клинских бойцов, в том числе через отправку гуманитарных конвоев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.