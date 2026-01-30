В Клину ежедневно выпускают 20 тысяч круассанов на местном предприятии

В городском округе Клин предприятие по производству французской выпечки выпускает около 20 тысяч круассанов в сутки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предприятие в Клину специализируется на выпуске круассанов с различными начинками, включая фруктовые, ягодные и мясные варианты. Помимо круассанов, здесь производят донаты, пончики и другую сдобную и слоеную выпечку. Завод работает более десяти лет, а его продукция поставляется в десятки городов России.

По словам Оксаны Бахтиной, специалиста по контролю качества, отдельная линия по производству круассанов позволяет автоматизировать процесс: тесто раскатывают, нарезают заготовки, добавляют начинку и формируют изделия. После выпечки круассаны проходят шоковую заморозку, затем их упаковывают и отправляют потребителям.

В производстве задействованы около сорока сотрудников. Каждый этап, от замеса теста до упаковки, проходит строгий контроль качества, чтобы на прилавках всегда была свежая и ароматная выпечка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.