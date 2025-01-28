В Китае попробовали продукцию подмосковных производителей

Подмосковные производители представили пищевую продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России». Российский экспортный центр организовал мероприятие в преддверии китайского Нового года в городе Шэньян. Фестиваль прошел с 17 по 25 января в крупнейшем торговом центре города на знаменитой «Русской улице», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

От региона было представлено свыше десятка производителей продукции АПК: консервация от группы компаний «Дядя Ваня», кондитерские изделия от ООО «Торговый Дом Шоколада», АО «Волшебница» и ООО «Сладкий орешек», алкогольная продукция от ПАО «Белуга групп» и ЗАО «МПК», а также мясная продукция от АПХ «Мираторг». Часть предприятий организовали дегустацию, отведать подмосковную продукцию участники и гости мероприятия могли в специальной зоне. Кроме этого, на площадке ярмарки участники имели возможность принять участие в деловых переговорах с представителями китайского бизнеса.

Всего в рамках экспозиции компании из 43 регионов страны продемонстрировали товары собственного производства. Участие в подобных мероприятиях позволяет расширить каналы сбыта за счет открытия новых рынков. Экспортерам также рассказали, что поставлять продукцию в Китай можно по каналам интернет-торговли. РЭЦ создал национальные магазины российских товаров, представленных на китайских маркетплейсах. Узнать подробнее или подать заявку на размещение можно на официальном сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.