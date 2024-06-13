В Киргизии банки перестали принимать переводы из России

сегодня в 16:53

Несколько популярных банков в Киргизии перестали принимать переводы из РФ

Ряд банков в Республике Кыргызстан заморозили работу с системами денежных переводов из России. Соответствующие меры объяснили техническими работами и волатильностью валютного курса, сообщает NEWS.ru со ссылкой на официальные сайты кредитных организаций.

Среди банков, которые ввели соответствующие ограничения, — «Компаньон», МBANK, РСК Банк и еще пять финогранизаций. В данный момент клиентам недоступны ключевые системы переводов, в том числе через «Сбербанк Онлайн», Contact, «Юнистрим» и «Золотую корону».

«В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации)», — заявили в MBANK.

В МBANK добавили, что, несмотря на принятые меры, средства на рублевых счетах клиентов находятся «в полной сохранности».