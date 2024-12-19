В Кемеровской области приняли закон о бюджете на 2025 год

Доходы Кузбасса на 2025 год составляют около 230 млрд рублей

Парламент Кузбасса во втором чтении 19 декабря принял законопроект об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов: доходы составляют 229,6 миллиардов рублей, сообщает Сiбдепо .

Расходы на 2025 год составляют 245,9 миллиардов рублей, а дефицит — 8,3% или более 16 миллиардов. Это на 1,4 миллиона меньше данных, озвученных в первом чтении.

По словам председателя комитета по бюджету и налоговой политике Доврана Аннаева, финансирование здравоохранения в регионе, социальной поддержки населения, развития ЖКХ и дорог увеличиваются на 5,14 миллиарда рублей, 2,85 миллиарда и 10 миллиардов соответственно. Бюджет госпрограммы «Развитие системы образования Кузбасса» вырастет на 6,4 миллиарда.

Кроме того, дефицит бюджета планового периода 2026–2027 годов уменьшится, несмотря на увеличение расходов.