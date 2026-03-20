В Кемерове повысили плату за участки под семейные захоронения

сегодня в 11:57

Цена участков под семейные захоронения в Кемерове выросла до 6500 руб за кв м

Администрация Кемерова утвердила новые расценки на землю для семейных захоронений сверх бесплатной нормы. Цена составила 6500 рублей за квадратный метр, сообщает Сiбдепо .

Мэрия Кемерова во главе с Дмитрием Анисимовым установила единую плату за дополнительные участки земли для родовых захоронений. Речь идет о площади, превышающей установленную бесплатную норму.

Согласно документу, с которым ознакомился корреспондент издания, теперь один квадратный метр стоит 6500 рублей. Ранее, с 2018 года, минимальная цена составляла 4000 рублей за квадратный метр.

На отдельных кладбищах, включая «Центральное-5», действовал повышенный тариф — 6000 рублей. Новый порядок вводит единую ставку для всех территорий, где разрешено создавать семейные некрополи.

Таким образом, по сравнению с минимальным уровнем 2018 года стоимость закрепления земли под семейные захоронения выросла примерно в 1,5 раза.

