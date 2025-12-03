сегодня в 13:39

В Кемерове на строительство горок выделят почти 2 млн рублей

Более 1,9 млн рублей выделят в Кемерове на строительство горок различных размеров, сообщает Сiбдепо .

Соответствующая информация опубликована в документации на портале государственных закупок.

Согласно условиям контракта, подрядной организации предстоит построить три горки — большую, среднюю и маленькую — в Кировском районе города за указанную сумму — 1 915 000 рублей.

Кроме того, в обязанности исполнителя входит установка ограждения вокруг новогодней ели.

