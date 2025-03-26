В Казахстане объяснили, почему банки отказались от экспорта в Россию

Глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов объяснил требование банков республики отказаться от экспорта в Россию. Он заявил, что всему виной санкции, сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Машиностроительный бизнес Казахстана, который работал с российскими партнерами, столкнулся с отказом со стороны банков в кредитовании и проведении платежей. Это привело к снижению экспорта в РФ на 15%.

В том числе от некоторых заводов банки стали требовать гарантийные письма, в которых те отказываются от экспорта продукции в Россию. За это им угрожают закрыть кредитные линии.

«Казахстанские банки при обслуживании платежей и переводов денег учитывают санкционные риски», — объяснил Сулейменов.

Сегодня из-за поставки товаров в Россию в санкционные списки Евросоюза, США, Японии и Великобритании включены 20 компаний Казахстана.