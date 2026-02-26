В Кашире запустят завод домокомплектов за 4,3 млрд рублей

Завод по выпуску железобетонных префаб-конструкций строят в особой экономической зоне «Кашира» в Подмосковье, запуск намечен на 2026 год. Инвестором выступает компания «ПРЕФАБРИКА АГ», объем вложений составляет 4,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ПРЕФАБРИКА АГ» реализует проект по строительству производства домокомплектов из бетона для зданий малой и средней этажности, а также многоквартирных домов. Площадь производственного комплекса составит около 20 тыс. кв. м, еще более 4 тыс. кв. м займут административные, технические и складские помещения.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что мощность первой очереди достигнет 240 тыс. кв. м в год, а после выхода на полную загрузку превысит 400 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составляет 4,3 млрд рублей.

Реализация проекта позволит создать в городском округе Кашира более 300 рабочих мест. В настоящее время в главном производственном корпусе монтируют оборудование, а также системы вентиляции и водоснабжения.

Предприятие будет выпускать железобетонные изделия по префаб-технологии. На автоматизированных линиях планируется производить плиты перекрытия шириной до 3,2 м и длиной до 9 м, а также вертикальные несущие и ненесущие конструкции высотой до 3,1 м. Технология позволяет применять индивидуальные архитектурные решения при строительстве.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Сервис создан в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.