В Кашире построят предприятия по переработке масличных культур

Недавно прошедший XXVIII Петербургский международный экономический форум стал отправной точкой для нового этапа инвестиционного развития Каширы. В рамках деловой программы губернатор Московской области Андрей Воробьев заключил стратегически важные соглашения, которые уже в ближайшие годы трансформируют экономический ландшафт муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, было заключено соглашение с генеральным директором ООО «Рапстар» Олегом Ивакаевым о создании первого в Подмосковье современного предприятия по переработке масличных культур в Кашире в 2026 году.

«Мы строим новый комплекс именно в Подмосковье, так как здесь очень большая сырьевая база. Кроме того, Московская область оказывает нам серьезную поддержку, в том числе в части выбора промышленной площадки с возмещением (субсидиями) по затратам на подключение инженерных сетей, дорожной магистрали», — подчеркнул Ивакаев.

В составе комплекса:

завод по производству рапсового/соевого масла, ферментированного рапсового и соевого шрота;

элеватор для сушки и хранения 60 тыс. тонн масленичных культур единовременно;

цеха по ферментации рапсового жмыха мощностью 200 тонн в сутки;

склады для хранения готовой продукции.

На новом заводе смогут перерабатывать 1 000 тонн сырья в сутки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.