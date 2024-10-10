В Кашире построят новую птицефабрику

На открытии Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» обсудили ход строительства новой птицефабрики в подмосковной Кашире, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Состоялась встреча заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина и министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных с руководителем предприятия Алексеем Зеленковым.

Объем инвестиций проекта составляет 4,1 млрд рублей. В состав птицефабрики войдут 4 нежилых строения, включая убойный цех. Мощность проекта составит 630 млн яиц в год, будет создано 200 рабочих мест. Проект будет реализован в 2025–2026 годах.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.