В Кашире будет создано более 300 новых рабочих мест в 2026 году

Строительство завода по производству панелей из тяжелого и легкого бетона для сборки домов идет по графику. Ввод в эксплуатацию предприятия компании «ПРЕФАБРИКА АГ» на территории ОЭЗ «Кашира» запланирован на I квартал 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в проект компании «ПРЕФАБРИКА АГ» составит более 4 млрд рублей. На заводе будет создано свыше 300 рабочих мест. После запуска первой очереди завода предприятие будет выпускать 240 тыс. кв. м жилья в год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас на главном производственном корпусе монтируют светопрозрачные конструкции, ливневую и вентиляционные системы, прокладывают трубы водоснабжения, ведут подготовительные работы к устройству КПП, а также выполняются другие виды работы. В IV квартале 2025 года начнется поставка производственного оборудования.

Предприятие будет выпускать домокомплекты из железобетонных изделий по собственной технологии. Основное преимущество технологии — это широкий шаг вертикальных конструкций, что дает гибкость планировочных решений при строительстве малоэтажных и многоэтажных зданий любого назначения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.