В Калининграде к Пасхе и майским праздникам подешевеют яйца

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что к Пасхе и майским праздникам в регионе снизят цены на яйца, сообщает «Бриф24» .

Как написал глава области в своем Telegram-канале, в апреле десяток яиц первой категории от «Птицефабрики Гурьевской» и агрохолдинга «Наш продукт» можно будет приобрести по цене не выше 88 рублей.

Ранее профессор Славяно-греко-латинской академии Сергей Храмешин заявил, что РПЦ спокойно относится к празднованию Пасхи некрещеными людьми и представителями других религиозных конфессий. Ни от кого не требуют отрекаться от своей веры ради вкушения кулича, пасхи или крашеных яиц.

Кроме того, много пасхальных угощений отдают нуждающимся: от них также не требуют быть непременно крещеными. Попробовать праздничное угощение не будет считаться грехом или лицемерием.