В Ярославском районе Москвы построят новый жилой квартал по программе КРТ

По программе КРТ на северо-востоке столицы будет реорганизован неэффективно используемый участок, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадка находится в Хибинском проезде, вл. 3, около станции Ярославского направления МЖД Лосиноостровская. Проект решения опубликован на сайте правительства Москвы. https://www.mos.ru/

«Участок площадью 4,19 гектара в Ярославском районе подлежит редевелопменту по программе комплексного развития территорий. Здесь появится современный жилой квартал с социальными объектами. Инвестиции в проект оцениваются почти в 14,5 миллиарда рублей, его реализация даст городу около 300 рабочих мест», – уточнил Ефимов.

Площадка имеет хорошую транспортную доступность. На сегодняшний день тут расположены автосервис, мойка, склад и другие устаревшие объекты.

На территории предусмотрено возведение жилья для целей программы реновации площадью свыше 71 тыс. кв. м., а также социальных объектов площадью более 11 тыс. кв. м., заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

«Здесь появится образовательный комплекс, состоящий из школы для 250 учеников и детского сада для 125 воспитанников. Кроме того, столице будут переданы помещения для медучреждения», – добавил Гаман.

КРТ в Ярославском районе частично ускоряет реализацию программы реновации, а также образует новые удобные общественные пространства.

«Строительство жилья по данному проекту позволит предоставить новые квартиры ориентировочно для 1,5 тыс. горожан по программе реновации. Всего же в районе предстоит расселить по реновации 53 дома, это свыше 8 тыс. человек», – прокомментировал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В столице по программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся нужная инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находятся порядка 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га.