В январе жители Подмосковья купили свыше 2 тыс тонн пищевой соли

В региональных магазинах и супермаркетах соль представлена в широком ассортименте. Можно встретить как классическую среднего помола, так и крупного, мелкого, ароматную с приправами, розовую и даже копченую. В прошлом месяце жители региона купили свыше 2,3 тыс. тонн пищевой поваренной соли, что равняется 77 тоннам в день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Теперь разберемся, откуда пошла поговорка «Пуд соли съесть» и что она означает. Выражение связано с тем, что в старину соль была дорогим продуктом и расходовалась крайне экономно.

Пуд равняется 16 кг, и чтобы съесть столько соли, нужно было прожить с человеком долгое время — за такой срок можно хорошо узнать привычки и характер. Со временем крылатая фраза приобрела еще одно значение, обозначающее преданность и доверие между людьми, которые прожили вместе много лет.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, физиологическая норма потребления соли в день для взрослого человека составляет 5 грамм — около одной чайной ложки. Именно такое количество соли нужно организму для поддержания водно-минерального баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.