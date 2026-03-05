В Истре построят завод лечебного питания за 4 млрд рублей

Строительство завода по выпуску лечебного и энтерального питания ведет компания «Инфаприм» в муниципальном округе Истра. Объем инвестиций составит 4 млрд рублей, завершить проект планируют во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Инфаприм» реализует в Истре крупный инвестиционный проект в сфере пищевой промышленности. Предприятие будет выпускать лечебное и энтеральное питание, в том числе для пациентов с орфанными заболеваниями. После выхода на проектную мощность объем производства увеличится на 3 млн литров в год.

Общий объем инвестиций в строительство составляет 4 млрд рублей. На данный момент вложено более 2 млрд рублей. Запуск завода позволит создать 50 новых рабочих мест.

Компания уже имеет опыт реализации подобных проектов в округе. В 2024 году она завершила реконструкцию завода по производству сухих адаптированных молочных смесей, инвестировав 4,2 млрд рублей и создав 100 рабочих мест. Новый проект направлен на развитие импортозамещения и укрепление технологической независимости региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.