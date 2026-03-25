В Истре аренда участка выросла до 11 млн рублей в год

Арендная ставка на земельный участок в поселке Северный муниципального округа Истра выросла в 14 раз на торгах с 16 по 24 марта 2026 года. Итоговая цена превысила 11 млн рублей в год при стартовых 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

За период с 16 по 24 марта 2026 года комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел более 100 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена за неделю зафиксирована на аукционе по аренде участка для ведения личного подсобного хозяйства в муниципальном округе Истра.

Участок площадью 11 соток расположен в поселке Северный. Стартовая цена ежегодной аренды составляла 800 тыс. рублей. В торгах участвовали четыре претендента, и в ходе аукциона стоимость выросла в 14 раз — до более чем 11 млн рублей в год.

С начала 2026 года победителям аукционов в округе уже передали в аренду более 10 земельных участков, еще свыше 15 — в собственность. Найти доступные лоты можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. В муниципальном округе Истра сейчас размещено более 100 объявлений о проведении аукционов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.