В институте лесоводства Подмосковья прошла экскурсия для участников СВО

В городском округе Пушкинский на базе Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства состоялась экскурсия для участников СВО и членов их семей. Мероприятие прошло в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Участники экскурсии смогли познакомиться с уникальными разработками института, историей российского лесоводства и современными технологиями. Сотрудники института поделились с гостями знаниями о методах обеспечения безопасности и сохранения природы, а также рассказали об интересных профессиях, связанных с лесным хозяйством.

В мероприятии приняли участие представители ассоциации ветеранов СВО, Фонда «Защитники Отечества» и комитета семей воинов Отечества.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.