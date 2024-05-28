В индустриальном парке Солнечногорска построят 23 предприятия

В государственном индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является корпорация развития Московской области (КРМО), построят свои предприятия 23 инвестора. Ожидается, что к концу 2026 года большинство резидентов не только закончат строительство, но и запустят свои предприятия в округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«На текущий момент общий объем инвестиций в проекты 23 резидентов индустриального парка „Есипово“ составляет более 41 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать в Солнечногорске не менее 6 тыс. рабочих мест для жителей региона», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории индустриального парка уже введены в эксплуатацию три очереди цифрового промышленного коворкинга в формате «Лайт индастриал». В этом году компания ХСА (Холдинг «Строительный альянс») уже приступила к строительству IV очереди. Общий объем инвестиций в реализацию проекта — более 10 млрд рублей.

Компания «Полимертехком» запустила и уже вывела на полную мощность импортозамещающее производство полимерного рукава для бесшовного ремонта труб в сфере ЖКХ. Объем инвестиций в реализацию проекта — более 550 млн рублей. Компания «КЕНГУРУ.ПРО», занимающейся производством спортивного оборудования, удалось за несколько месяцев не только вывести на полную мощность предприятие, но и запустить производство новой уникальной линейки комплексов для воркаута особой прочности. В строительство и запуск завода в «Есипово» компания инвестировала более 200 млн рублей.

До конца II квартала 2024 года компания «Аполло» введет в эксплуатацию завод металлоконструкций. Строительство предприятия уже завершено, на текущий момент на предприятии осуществляется установка оборудования. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 500 млн рублей.

В ближайшее время приступит к реализации проекта по созданию фармацевтического кластера «Авексима». Компания уже получила разрешение на строительство. Объем инвестиций оценивается в 6,5 млрд рублей. Для жителей городского округа Солнечногорск будет создано более 1,5 тысяч рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов.

В конце прошлого года были подписаны соглашения с двумя крупными инвесторами, которые построят в «Есипово» новые машиностроительные предприятия. Китайская компания «Хуацзин» инвестирует 2,5 млрд рублей в запуск серийного производства осевых агрегатов для грузовой прицепной техники, а компания «Грюнвальд» — 1 млрд рублей в производство полуприцепов. Компании смогут не только заменить европейских производителей, но и наладить сотрудничество между собой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.