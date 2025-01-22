В индустриальном парке «Лыткарино» построят новые корпуса

Новые цеха будут созданы на площадке индустриального парка «Лыткарино» в «ЗИЛ-городке», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Лыткаринский мясоперерабатывающий завод планирует расширение производственных линий. Компания занимается проектированием новых объектов.

Это логистический центр, производственно-исследовательский комплекс, административно-бытовой корпус, холодильный склад, цех по производству, нарезке и упаковке сырокопченых колбас, и производственно-технологический комплекс.

Таким образом компания создаст более 450 новых рабочих мест.

В 2024 году в индустриальный парк привлечены два новых резидента, которые планируют начать строительство в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.