В июне россиян ждет подорожание строительных материалов, кондитерских изделий и туризма

В июне в России ожидается рост цен в нескольких потребительских категориях. Экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что подорожание затронет строительные материалы, услуги в сфере туризма, продукты питания и топливо, сообщает Life.ru .

С наступлением строительного сезона традиционно растет спрос на стройматериалы — цемент, металлические конструкции, изоляцию и пиломатериалы. Это ведет к повышению цен на сами материалы и работы, связанные с ремонтом и строительством. По прогнозу, стоимость может увеличиться на 5–7%. Также ожидается рост цен на мебель.

Существенное удорожание коснется внутреннего туризма. Повышенный спрос повлечет за собой рост цен на авиабилеты и железнодорожные билеты. Автомобилистам тоже стоит готовиться к дополнительным расходам — прогнозируется повышение цен на бензин, которое сначала может быть частично скрыто программами лояльности.

Подорожание ожидается и в сегменте продуктов питания. Причины — рост цен на пальмовое масло, повышение экспортных пошлин на российское растительное масло и новые требования к пищевой промышленности. Это отразится на стоимости кондитерских изделий и другой продукции, содержащей растительные масла.

Кроме того, в Госдуме рассматривается законопроект, обязывающий производителей пищевой продукции соблюдать ГОСТы. Сейчас значительная часть продукции выпускается по техническим условиям. Приведение производства в соответствие стандартам может потребовать переработки рецептур, упаковки и документации, что приведет к удорожанию молочной и рыбной продукции, где доля несоответствия достигает 50–60%.