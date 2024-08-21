В июне Россия закупила у ЕС минимум вина с 2010 года

Евростат: в июне РФ импортировала из ЕС минимум вина с 2010 года

Российская Федерация импортировала из ЕС в июне минимальное количество вина с 2010 года — тогда Москва приобрела всего 5 тыс. тонн товара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Суммарно РФ приобрела в Евросоюзе 6,3 тыс. тонн напитка. Таким образом в июне объем импорта Россией вина из недружественных стран снизился на 25% по сравнению с маем.

Нежелание РФ закупать напиток у европейских стран ударило по их суммарному экспорту в июне. Так, Франция продала всего 12 тонн вина, что в 9 раз ниже, чем в другие месяцы. В 2,5 раза снизился объем реализации товара у Литвы — до 474,5 тонн. В 2,1 раза уменьшились поставки у Латвии — до 636 тонн.

Ранее в России начали действовать более высокие пошлины на алкоголь из недружественных государств. Зарубежные напитки будут стоить дороже.