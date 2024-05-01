В I квартале 2024 года доходы Богородского округа превысили 1,4 млрд рублей

В период с января по март текущего года собственные (налоговые и налоговые) доходы бюджета Богородского городского округа превысили 1,4 млрд рублей, составив 18,1% от плана. Основными источниками собственных доходов стали налоги на имущество, совокупный доход и доходы физлиц. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Налоговых доходов поступило на 1,1 млрд рублей, что составило 16,4% от утвержденного объема. Налог на доходы физлиц исполнили на 17,2% от годового плана — 0,7 млрд рублей. Исполнение по налогам на совокупный доход составило 14,8% от плана или 0,2 млрд рублей. Доходы по налогам на имущество по итогам I квартала текущего года также составили 14,8% от плана или 0,2 млрд рублей.

Неналоговых доходов поступило больше 0,3 млрд рублей — 28,7% от плана.

Бюджет Богородского городского округа в 2024 году запланировал 7,9 млрд рублей собственных доходов. По финансовым результатам I квартала текущего года, уровень исполнения снизился в сравнении с 2021 и 2022 годами- тогда средний процент исполнения собственных доходов за равный период составлял 19,1% от плана.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.