В Химках семьи участников СВО посетили НПЦ «Фармзащита»

Экскурсия на Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России прошла 3 июня в Химках в рамках проекта «Промышленный туризм». Предприятие посетили участники специальной военной операции и их семьи вместе с главой округа Инной Федотовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Химки присоединились к региональному проекту «Промышленный туризм», который знакомит жителей с работой предприятий и их вкладом в развитие отечественной промышленности. Для гостей организовали экскурсию по Научно-производственному центру «Фармзащита» ФМБА России — одному из ведущих фармацевтических предприятий страны.

Участники посетили производственные цеха, увидели современные технологии и узнали, как создаются лекарственные препараты. Предприятие выпускает более 50 видов медикаментов, которые поставляются во все регионы России.

«Сегодня НПЦ «Фармзащита» — одно из ключевых предприятий фармацевтической отрасли России. Здесь разрабатывают и производят более 50 видов лекарственных препаратов, которые поставляются во все регионы нашей страны», — подчеркнула Инна Федотова.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Экскурсии направлены на укрепление связи между жителями и предприятиями и популяризацию современных производств.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.