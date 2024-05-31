В Химках провели международный форум «Россия-Китай»

Городской округ Химки стал площадкой Международного форума «Россия-Китай». Обсудить совместное сотрудничество и бизнес-проекты приехали десятки предпринимателей, в том числе делегация из Китая. Мероприятие прошло на территории одного из самых живописных мест округа — усадьбы Середниково. Об этом сообщается на официальном сайте администрации городского округа Химки.

Участники форума обменялись знаниями о культурных ценностях, обсудили особенности импорта, а также затронули тему развития бесплатного образования для иностранных граждан. Руководитель Торгово-промышленной палаты Московской области по городскому округу, депутат Совета депутатов Артур Каримов пожелал удачи предпринимателям в разработке и реализации новых бизнес-проектов.

«Этот форум является отправной точкой для наших будущих совместных проектов. Мне очень приятно, что получилось собрать всех в одном месте для того, чтобы каждый мог поделиться опытом и рассказать про свою продукцию. Сотрудничество России и Китая открывает обширные горизонты для бизнеса», — прокомментировал Артур Каримов.

Пресс-секретарь союза китайских предпринимателей Ван Сяожань рассказал о развитии сотрудничества представителей бизнес-сообществ России и Поднебесной.

«На данный момент идет очень активное взаимодействие в сферах экономики, культуры, науки и промышленности. Именно сейчас наступило то время, когда нам необходимо объединиться и показать значимость наших совместных проектов», — сказал Ван Сяожань.

Гостей мероприятия ждала насыщенная культурная программа: часовая экскурсия по усадьбе Середниково и патриотические песни в исполнении студентов МГИК. Центральной частью мероприятия стал модный показ от дизайнера, композитора, заслуженного деятеля культуры Подмосковья — Виктории Цыгановой.

Председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский подчеркнул, что в Химках для предпринимателей доступны федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки. Всего — десятки различных направлений, по которым можно получить помощь для дальнейшего развития бизнеса.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Самое большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье — 180. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям регион