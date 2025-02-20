В Химках представители межрайонной инспекции провели встречу с предпринимателями

В Химках представители межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 провели встречу с предпринимателями округа. Главной темой собрания стала «Налоговая реформа и налоговое планирование в 2025 году». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты рассказали об изменениях в области применения упрощенной системы налогообложения, использования патентов и расчета налога на добавленную стоимость. Представители налоговой службы подробно ответили на все возникшие вопросы участников, а также разобрали на конкретных примерах, какие сложности и ошибки могут возникнуть, и как их избежать.

В мероприятии принял участие руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Химках, Лобне и Долгопрудном Андрей Центеров. Он рассказал гостям о поддержке бизнеса в Московской области, отметил важность встреч такого формата и готовность специалистов помочь разобраться в возникающих вопросах.

«Поддерживая малый бизнес, мы укрепляем экономику нашего города и создаем новые возможности для жителей», — поделился Андрей Центеров.

Кроме того, сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки» рассказали о мерах поддержки бизнеса — субсидиях, грантах, которые могут получить все предприниматели округа.

Отметим, всего в Химках почти 22 тыс. предпринимателей — это число продолжает расти. Так, за прошлый год количество бизнесменов увеличилось почти на 7%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.