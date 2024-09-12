В Химках предприниматели могут получить субсидию на покупку оборудования

Предприниматели из городского округа Химки могут получить субсидию на 50% произведенных и подтвержденных затрат на покупку оборудования. Подать заявление на выплату могут все юридические лица, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, субъекты малого и среднего предпринимательства должны быть зарегистрированы на территории Московской области в качестве юридического лица, осуществляющего промышленное производство. Исключением являются обособленные подразделения. Им необходимо встать на учет в налоговых органах Подмосковья. Еще одно важное требование — основной вид экономической деятельности должен относится к сфере ведения министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Кроме того, для выдачи субсидии заявителю нужно соответствовать определенным требованиям: не иметь налоговой задолженности и долгов по возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, отсутствовать в реестре дисквалифицированных лиц, не являться иностранным юридическим лицом, офшорной компанией, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%. Также бизнесмен не может находиться в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об причастности к экстремистской деятельности, терроризму, распространению оружия массового уничтожения и быть иностранным агентом.

Представители бизнеса могут ознакомиться с подробной информацией о льготах, а также получить услуги на едином инвестиционном портале, где собраны все сервисы для малого и среднего бизнеса.

В Химках с начала года открыли более 2,5 тысячи новых субъектов малого и среднего бизнеса. Всего в округе около 30 тысяч компаний, из которых: более 13 тысяч — индивидуальных предпринимателей, 7,5 тысячи — муниципальных предприятий, а также более 250 — средних и крупных бизнесов. В этом году на региональные субсидии заявление подали 46 предпринимателей. Это позволяет Химках занимать лидирующие позиции в этом сегменте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.