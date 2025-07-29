В Химках построят технопарк за 1 млрд рублей

Компания «Джи Три Индастриал Север» построит технопарк в подмосковных Химках. Инвестор стал получателем региональной поддержки: для реализации проекта ему был предоставлен земельный участок на льготных условиях без проведения торгов. Площадь участка составляет 6,3 га, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Проект компании «Джи Три Индастриал Север» включает в себя строительство здания общей площадью от 16 тыс. кв. м с производственными помещениями в формате «Лайт индастриал». Инвестиции в проект — 1 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать не менее 30 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.

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