В Химках построят новое текстильное предприятие

В микрорайоне Левобережный в Химках появится производственно-складской комплекс. На предприятии будут изготавливать одежду, в том числе военное обмундирование и средства индивидуальной защиты для разных специальностей. Модели для производства также будут разрабатываться на предприятии, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На новом текстильном производстве будет создано свыше 50 рабочих мест. Ежегодно предприятие рассчитывает выпускать почти 1 млн текстильных изделий», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Площадь строительного участка — 1,8 га. Компания «ТСК групп» инвестирует 420 млн рублей в строительство и запуск предприятия.

В настоящее время проводится геодезическое исследование участка. В мае инвестор приступит к подготовке технологического и строительного проектов. Плановый срок запуска предприятия — 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.