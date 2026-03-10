В Химках 13 марта проведут форум для предпринимателей

Бизнес-форум «Оптимизация финансов и увеличение дохода» пройдет 13 марта в Химках. Участники узнают о мерах поддержки, способах привлечения финансирования и инструментах роста прибыли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум состоится 13 марта в 12:00 по адресу: улица Союзная, дом 3, коворкинг «Старт». Предпринимателям представят практические инструменты для увеличения прибыли и оптимизации бизнес-процессов с использованием современных технологий.

Эксперты расскажут о возможностях финансирования без залога, включая механизм зонтичного кредитования, а также разберут вопросы ведения бизнеса в правовом поле, в том числе требования 115-ФЗ. Участникам объяснят, какие субсидии, гранты и региональные программы поддержки доступны в Химках, и помогут подобрать подходящие платежные решения.

«Развитие малого и среднего бизнеса — один из приоритетов для Химок. Наш бизнес-форум поможет предпринимателям получить доступ к актуальным инструментам роста, мерам поддержки и экспертным знаниям», — отметил депутат Артур Каримов.

Он добавил, что обмен опытом и личные консультации с профессионалами могут стать дополнительным стимулом для развития компаний.

Кроме деловой программы, участники смогут пообщаться с успешными предпринимателями округа, установить новые деловые контакты и задать вопросы экспертам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.