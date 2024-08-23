В Госдуму внесут проект о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного ПО

Экономика

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство планирует осенью внести в Госдуму законопроект о сборе с российского бизнеса за использование иностранного ПО, сообщает РИА Новости.

Ведомство планирует введение «определенной платы». Речь идет о «налоговых мотивациях».

Если законопроект будет принять, то отечественные компании, пользующиеся зарубежным программным обеспечением, вероятно, обязаны будут платить соответствующий налог.

По словам Шадаева, инициатива поможет стимулировать использование российским бизнесом отечественных IT-решений.

Законопроект планируют внести в Госдуму в сентябре.