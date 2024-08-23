В Госдуму внесут проект о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного ПО Экономика сегодня в 11:57 Фото - © freepik.com, Racool_studio

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство планирует осенью внести в Госдуму законопроект о сборе с российского бизнеса за использование иностранного ПО, сообщает РИА Новости.