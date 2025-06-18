В Госдуме заявили, что блокировка переводов не коснется добросовестных операций

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, с какими проблемами могут столкнуться россияне после вынесения решения о том, что с 1 июня 2025 года банк может приостанавливать операции без судебного решения, если они покажутся подозрительными, сообщает Life.ru .

С 30 мая переводы без открытого банковского счета и с упрощенной идентификацией не могут превышать 100 тыс рублей за одну операцию. Такая инициатива призвана сократить число легализаций преступных доходов. А переводы между банковскими картами или через Систему быстрых платежей (СБП) останутся без ограничений.

Также существует миф о том, что с граждан начнут взыскивать налоги без суда, однако законопроект пока находится на стадии принятия. По мнению депутата, это будет касаться только налогов, рассчитываемых гражданами, например, при подаче деклараций и использовании НПД. Также решения налоговых органов при необходимости можно будет обжаловать в суде.

Так, переводы между гражданами не будут жестко ограничены. Нововведения будут бороться с преступными схемами, а не ограничивать добросовестных пользователей и их переводы. С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг может приостановить сомнительную операцию на срок до 10 дней, но только если она будет связана с преступными доходами.

«Речь не идет о тотальных ограничениях переводов добросовестных граждан между собой, когда бабушка или мама переводят дочке или знакомой деньги на шоколадку или в классе родители скидываются на детский утренник. Это не означает, что переводы между друзьями, родственниками или даже по бытовым договоренностям окажутся под автоматическим надзором. Конечно, нет», — заключил Говырин.