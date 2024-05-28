В Госдуме считают, что достойная пенсия «зависит от желаний самого россиянина»

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Бессараб: для пенсии в 40 тыс руб необходимо зарабатывать около 100 000 руб

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что вопрос, какая зарплата нужна для получения «достойной пенсии», зависит от возможностей и желания каждого гражданина России. По мнению законодателя, пенсионные накопления можно сформировать и при небольшом заработке, если россиянина поддерживают близкие люди, сообщает «ФедералПресс» .

Бессараб отметила, что в вопросе накопления повышенных выплат по старости важную роль играет и добровольное участие в пенсионных накоплениях, особенно для самозанятых граждан.

По словам парламентария, в соответствии с Конвенцией Международной организации труда (МОТ), размер пенсии должен составлять минимум 40% от средней зарплаты человека.

«Чтобы получить пенсию в размере 40 тысяч рублей, нужно зарабатывать около 100 тысяч рублей. Конечно, это упрощенный расчет», — полагает Бессараб.

Вместе с этим, в вопросе формирования пенсии «все зависит от желаний самого россиянина», добавила законодатель.