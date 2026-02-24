В Госдуме предложили ограничить режим самозанятости

Госдума рассматривает возможность пересмотра режима самозанятости в России на фоне выпадающих доходов бюджета. Управляющий партнер бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша заявил, что изменения могут затронуть почти 15 млн человек, сообщает АБН24 .

По словам эксперта, при обычном трудоустройстве работодатель перечисляет за сотрудника налоги и взносы на сумму до 40–43% фонда оплаты труда, включая 13% НДФЛ. Самозанятые платят 4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц, что значительно снижает поступления в бюджет.

«Около 40% потенциальных налоговых поступлений выпадает, что делает массовое распространение самозанятости крайне невыгодным для бюджета», — пояснил Кваша.

Эксперимент с режимом действует до 2029 года, после чего власти должны определить его дальнейшую судьбу. По мнению юриста, государство уже получило данные о плательщиках и может усилить контроль. В качестве промежуточной меры обсуждается ограничение работы самозанятых только с физлицами.

«Если режим будет закрыт или ограничен, под дополнительным вниманием окажутся те, у кого исчезнет статус самозанятого и вырастут операции наличными», — отметил эксперт.

Он также связал инициативу с проблемами пенсионной системы.

«Интеграция самозанятых в систему обязательных взносов выглядит попыткой расширить базу плательщиков и компенсировать демографический провал», — подчеркнул Кваша.

