В Госдуме предложили направлять деньги с налогов на устрицы многодетным семьям

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что устрицы не должны облагаться льготным налогом, аргументируя это тем, что они не относятся к продуктам массового потребления. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов поддержал данную позицию. Депутат также выразил недовольство тем, что стоимость устриц для жителей Урала и Москвы одинакова, сообщает Газета.ru .

«Ряд продуктов питания облагался НДС по льготной ставке 10%. Но такой льготный налог одинаково платит и человек, получающий на Урале пенсию 25 тысяч рублей в месяц, и в Москве зарплату 180 тысяч. Ну и где тут, по-вашему, справедливость? Логичнее было бы дать пенсионерам и многодетным семьям по всей стране адресную продовольственную помощь. Такая система, кстати, в Москве и Петербурге много лет работает. Может, в том числе и поэтому люди всех возрастов и с разными доходами не боятся переезжать и работать в столице?» — заявил Наумов.

По мнению депутата, состоятельные граждане России должны нести большую налоговую нагрузку при покупке устриц. Наумов полагает, что полученные таким образом средства следует направить на оказание материальной поддержки многодетным семьям и пенсионерам.

Единственными, кто действительно нуждается в продуктах с нулевым НДС, являются благотворительные фонды, имеющие круглосуточные бесплатные столовые, подчеркнул парламентарий. Разумеется, в их меню нет устриц, но есть продукты, которые помогают людям не голодать, если они оказались в трудном положении и еще не получили социальную помощь, добавил Наумов.

Ранее, в ходе заседания Госдумы, спикер Вячеслав Володин подверг критике практику предоставления налоговых льгот на морепродукты. Он отметил, что некоторые из них, в частности устрицы, не должны облагаться таким же налогом, как детское питание. По мнению депутата, моллюски не являются продуктом массового потребления. Володин также обратился к депутатам с вопросом, кто из них добавляет устрицы в свой рацион.

