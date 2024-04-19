В ГК «Автодом» указали на минусы покупки автомобиля на маркетплейсах

Wildberries с 18 апреля запустил продажу автомобилей. Первой машиной, которую можно будет купить на маркетплейсе, станет китайская Chery.

«Автодом» напомнил, что идея продажи автомобилей на маркетплейсах не нова: первой такую услугу в 2020 году предложил Ozon. Тогда это было онлайн-бронирование автомобиля, оплачивать покупку и забирать авто необходимо было у дилера. В октябре 2023 года Ozon предпринял вторую попытку, теперь уже с онлайн оплатой и доставкой авто в удобное клиенту место.

«Предложение в маркетплейсах фиксировано, а автодилер может предложить более гибкие условия и привилегии при оформлении финансовых и страховых услуг: субсидированную автопроизводителем ставку по кредитам, систему Trade-in, программу лояльности при сервисном обслуживании. Всех этих преимуществ нет на Wildberries. Кроме того, на маркетплейсе нельзя провести тест-драйв машины, что очень важно для многих покупателей», – рассказали в пресс-службе ГК «Автодом».

В компании также отметили, что в дилерских центрах нередки случаи, когда покупатель после тестирования выбирает не ту модель, которую собирался приобретать, а более соответствующее его стилю вождения авто.