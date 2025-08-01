В ГД считают указание цены за 100 г товара введением россиян в заблуждение

Депутат Чернышов: указание стоимости за 100 г — введение россиян в заблуждение

На ценниках разных продуктов в магазинах и на рынках довольно часто начали указывать стоимость неполного килограмма — либо за 500, либо за 100 грамм. На фоне этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил руководителей Роспотребнадзора и Федеральной антимонопольной службы проверить практику продажи товаров в фиксированной фасовке с ценниками за 100 грамм, сообщает kp.ru .

Он поделился, что предлагал законопроект о введении честного ценника. Там должна быть указана стоимость товара за 1 тыс. грамм или 1 литр и итоговая цена продукта. Однако депутаты Госдумы инициативу отклонили.

Чернышов считает неправильной ситуацию, когда бабушки, привыкшие приобретать товар в эталонном весе по цене за килограмм, а не 850 или 875 г, вводятся в заблуждение. Подобные ценники сбивают с толку всех россиян.

«А цена за 100 грамм — это подлог. Люди не видят итоговую цену, или она написана мелко. И это неправильно», — сказал Чернышов.