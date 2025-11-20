В ГД разоблачили хитрый ход США с «сокрушительными» санкциями против РФ
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что США усиливают санкционное давление на Россию на фоне предложенного президентом Дональдом Трампом мирного плана по урегулированию украинского кризиса, сообщает NEWS.ru.
Тем не менее, по его мнению, новые ограничения со стороны Вашингтона не скажутся на состоянии российской экономики.
«Введение санкций — это ход, чтобы нас запугать. США готовят какие-то предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине и, видимо, пытаются еще морально надавить, поскольку, допускаю, не все пункты их варианта могут устроить российскую сторону», — отметил Аксаков.
По его словам, российская экономика обладает достаточной устойчивостью и не может быть сломлена санкциями США. Она базируется на внутреннем ресурсе, а внешнеторговые операции в основном осуществляются со странами-партнерами, которые достаточно сильны и невосприимчивы к давлению со стороны Америки, заключил Аксаков.
