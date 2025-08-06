В Электростали введут в эксплуатацию производство одежды

Компания «ЛЕКПРОФ» получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Швейное производство, на котором будут выпускать спецодежду, униформу и повседневную одежду, запустят в подмосковной Электростали. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания осуществляет пошив одежды для торговых сетей и предприятий с нанесением фирменных логотипов заказчиков.

Компания воспользовалась региональной программой и получила под реализацию проекта участок площадью 1 га в аренду всего за один рубль в год. Общая площадь застройки составила более 1 300 кв. м.

Как ранее сообщала заместитель председатель правительства — министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, размер инвестиций в строительство нового производственного корпуса составил порядка 32 млн рублей. Запуск нового производства намечен на 2026 год.

«Реализация проекта обеспечит создание 20 новых рабочих мест до завершения 2026 года и дополнительно около 40 позиций до конца 2027 года. После достижения полной производственной мощности предприятие планирует выпускать 28 тыс. единиц изделий ежегодно. В течение 2027 года запланировано дальнейшее расширение масштабирование производства путем приобретения современного оборудования, увеличения темпов и количества выпускаемой продукции», — отметила Екатерина Зиновьева.

Швейное производство компании «ЛЕКПРОФ» ориентировано на массовый пошив изделий различного назначения и разных возрастных групп. Широкой линейкой компании станет серийный выпуск одежды специального защитного назначения. Также предприятие будет производить униформу, рабочую форму и специальную одежду для пищевой промышленности, медицины, автодорожной отрасли, строительной, складских комплексов, торговой индустрии и др.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.