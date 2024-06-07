В экономику Москвы с начала года инвестировали более 1,5 трлн рублей

За первые пять месяцев этого года объем инвестиций по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) вырос почти на 61% по сравнению с прошлым годом, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За этот период было одобрено строительство 43 промышленных, логистических, деловых и социальных объектов. Во многом активность девелоперов связана с реализацией дополнительных мер поддержки.

«Соглашениями предусмотрено строительство более 4,6 млн кв. м коммерческой и социальной недвижимости. В результате будет создано свыше 215 тыс. новых рабочих мест», — заявил на ХХVII Петербургском международном экономическом форуме Максим Ликсутов.

Почти 11% общего объема инвестиций придется на создание промышленных объектов. В прошлом году объем согласованного строительства в этой сфере по городской программе вырос втрое.

«С 2020 года город заключил 16 соглашений с инвесторами на создание заводов и фабрик. По ним застройщики возведут свыше 650 тыс. кв. м промышленных площадей. Это даст городу более 16 тыс. дополнительных рабочих мест практически во всех отраслях производства. На развитие промышленного потенциала города будет привлечено более 160 млрд рублей инвестиций», — прокомментировал министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в существующих кварталах и сокращает избыточную маятниковую миграцию. Девелоперы возводят промышленные, логистические, деловые, социальные, спортивные и культурные объекты, получая льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.