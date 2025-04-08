В экономике наступил «нервный» период: что будет с ценами на бензин в РФ

Эксперт Бунина: цены на нефть упали, но АЗС не пойдут на уступки потребителям

В настоящее время цены на топливо снизились, но делать выводы о конечной стоимости бензина для потребителей внутри России еще рано: впереди сезон путешествий и сельскохозяйственных работ, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

«Сейчас мы видим, что стоимость топлива упала, а рубль укрепился, но выводы можно будет делать только в мае, когда начнется активный сезон путешествий и сельхозработ», — сказала она.

По мнению Буниной, ждать снижения стоимости бензина на АЗС из-за обвала цен на нефть не стоит, потому что российский бизнес не готов идти на такие уступки потребителям. Цены будут на привычном уровне для автомобилистов.

«При этом российская экономика не реагирует так импульсивно, как это делает американский рынок, сейчас наблюдается нервный период, и, скорее всего, цены на нефть поднимутся снова, потому что никому не нужен ее переизбыток», — резюмировала эксперт.